Marmaris’te yelkenler 30. kez denize açıldı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 12 ülkeden 124 yelkenli ve 1100’ün üzerinde sporcuyla yapılan yarışlar 1 Kasım’da sona erecek. Organizasyonun bugün düzenlenen Marmaris Körfezi’ndeki etabında yelkenciler rüzgarın olmamasıyla körfezde beklemek zorunda kaldı. Rüzgarın çıkmasıyla yarışlar kaldığı yerden devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dev boyutta ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan bir yat, Marmaris Yat Limanı’nda tur attı. Limanda ve Kordon Caddesi’nde bulunan vatandaşlar yarışı ilgiyle izledi. MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, bu yıl 30’uncu kez düzenledikleri yelken yarışlarına yoğun katılım olduğunu belirterek, “Klasik ve coğrafi olmak üzere iki kategoride yarışmalarımız var. Türkiye yanı sıra 12 ülkeden yelken sporcusu yarışmamıza katıldı. Marmaris’in turizmine katkı koymak gurur verici” dedi.