SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Nevşehir Valiliği geri adım attı CHP yürüdü
MAÇ SONUCU | Niğde Anadolu Antalyaspor 0-0 (2-3) | Süper Lig ekibi öldü öldü dirildi!
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Niğde Anadolu Antalyaspor 0-0 (2-3) | Süper Lig ekibi öldü öldü dirildi!

Türkiye Kupası'nda Niğdespor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada Akdeniz temsilcisi zor anlar yaşadı. TFF 2. Lig'de mücadele eden ve genç bir kadro ile mücadele eden Niğdespor karşısında zor anlar yaşayan Süper Lig ekibi, zor da olsa turladı.

29 Ekim 2019 17:01

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde TFF 2. Lig’de mücadele eden Niğde Anadolu, Süper Lig ekibi Antalyaspor’u konuk etti. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Antalyaspor penaltı vuruşları sonrasında rakibini 3-2 mağlup ederek tur atladı. 19 yaş ortalaması ile oynayan rakibi karşısında zor anlar yaşayan Antalyaspor, maçın normal süresinde uzatma dakikalarında Blanco ile bir de penaltı atışından yararlanmadı.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş

Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Dk. 89 Atalay Yıldırım), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk. 51 Embiya Ayyıldız), Aykut Çolakoğlu (Dk. 62 Enis Durak), Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Dk. 91 Cissokho), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Dk. 68 Halil İbrahim Sevinç), Harun Alpsoy (Dk. 61 Doğukan Sinik), Amilton, Fredy (Dk. 46 Dala), Blanco

Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Hakkı Peker, Dk. 51 Metehan Yılmaz, Dk. 105 Muhammet Taha Tepe, Dk. 120 Atalay Gürel, Dk. 120 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Dk. 63 Blanco, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

Son güncelleme 17:01 | 29 Ekim 2019
Antalyaspor niğde anadolu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR