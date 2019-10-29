MAÇ SONUCU | Niğde Anadolu Antalyaspor 0-0 (2-3) | Süper Lig ekibi öldü öldü dirildi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde TFF 2. Lig’de mücadele eden Niğde Anadolu, Süper Lig ekibi Antalyaspor’u konuk etti. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Antalyaspor penaltı vuruşları sonrasında rakibini 3-2 mağlup ederek tur atladı. 19 yaş ortalaması ile oynayan rakibi karşısında zor anlar yaşayan Antalyaspor, maçın normal süresinde uzatma dakikalarında Blanco ile bir de penaltı atışından yararlanmadı.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş

Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Dk. 89 Atalay Yıldırım), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk. 51 Embiya Ayyıldız), Aykut Çolakoğlu (Dk. 62 Enis Durak), Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Dk. 91 Cissokho), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Dk. 68 Halil İbrahim Sevinç), Harun Alpsoy (Dk. 61 Doğukan Sinik), Amilton, Fredy (Dk. 46 Dala), Blanco

Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Hakkı Peker, Dk. 51 Metehan Yılmaz, Dk. 105 Muhammet Taha Tepe, Dk. 120 Atalay Gürel, Dk. 120 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Dk. 63 Blanco, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)