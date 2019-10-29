Kolombiya basınında Falcao endişesi: Peri masalı gibi başladı, cehenneme dönüştü

Kolombiya basını Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao’nun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Dün Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamada ‘UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao'nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir. Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir’ ifadelerini kullanmıştı.

‘4 HAFTA TEDAVİ GEREKİR!’

Kolombiya’nın El Tiempo gazetesi söz konusu sakatlıkla ilgili okuyucularını bilgilendirirken Carlos Francisco Fernandez adlı doktordan aldıkları görüşe haberlerinde yer verdi.

Aşil tendonunun 3 farklı kasın birleştiği noktada olduğunu söyleyen Fernandez, 27 gündür forma giyemeyen Kolombiyalı’nın tedavisinin çok dikkatle sürdürülmesi gerektiğini öne sürdü. Bölgedeki lezyonun çok karmaşık bir hale gelebileceğini söyleyen Kolombiyalı doktor, tendinopati sakatlığının 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektireceğini savundu.

‘CEHENNEME DÖNÜŞTÜ’

Marca Gazetesi’nin Kolombiya’da yayın yapan versiyonu da Falcao’nun sakatlığına geniş yer ayırdı. Ünlü yıldızın peri masalı gibi başlayan İstanbul macerasının cehenneme dönüştüğünü yazan gazete, “İlk maçında golü bulan Falcao, sonraki 4 karşılaşmada ağları havalandırAmadı. PSG maçında yaşadığı sakatlık yüzünden de Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında forma giyemedi. Oyuncu tedavisi içiN Madrid’e gitse de sakatlığı beklenenden çok daha uzun sürdü. Sakatlık artık sadece oyuncuyu değil takımını da fazlasıyla düşündürüyor” diye yazdı.