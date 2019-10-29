Kevin Durant’in Avrupa hayali! Gönlünden geçen takım…

NBA’de Brooklyn Nets forması giyen ABD’li yıldız basketbolcu Kevin Durant, geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Serge Ibaka’nın YouTube programına katılan Kevin Durant, Ibaka ile sohbet ederken kariyerinin son yılını Avrupa’da geçirmek istediğini söyledi.

Euroleague’in kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Durant, ”Kariyerimin son yılında denizaşırı bir yerde oynamak istiyorum. Barcelona’da… Euroleague maçları eğlenceli görünüyor. Dünyanın en büyük ikinci ligi. Şu an oturup koltukta hayal kuruyorum, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum” diye konuştu.

Bu yaz NBA’den Nikola Mirotic’i kadrosuna katan Barcelona Lassa, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Pau Gasol için de hamle yaptı ancak başarılı olamadı.

31 yaşındaki Kevin Durant, üç sezon geçirdiği Golden State Warriors’tan ayrılarak Temmuz ayında Brooklyn Nets’e imza atmıştı