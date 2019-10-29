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Japon kaleci orta sahadan 90 saniyede iki gol yedi!

Japonya 2. Lig takımlarından Montedio Yagamata, Ehime maçını 3-0 kazanırken 90 saniye içinde orta sahadan atılan iki gol karşılaşmaya damga vurdu.

SKOR DIŞ HABER 29 Ekim 2019 11:13

Japonya’da oynanan bir futbol karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı.

2. Lig takımlarından Montedi Yamagata, kendi sahasında oynadığı maçta Ehime’yi konuk ederken, Shun Nakamura ve Tatsuhiro Sakamoto’nun orta sahadan attığı goller maçın en çok konuşulanları arasına girdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasındaki Ehime atağında orta sahada topu kapan Yamagata oyuncuları topu Nakamura’ya verdi. Kaleci Masahiro Okamoto’nun önde olduğunu gören yıldız futbolcu doğrudan kaleyi hedefledi ve net bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu pozisyonun ardından henüz saniyeler geçmişken bu kez kalecinin önde olduğunu gören Tatsuhiro Sakatomo orta sahadan şansını denedi.

Vuruşu kötü olsa da kaleci Okamoto topu tutmayı başaramadı ve 90 saniye içinde ikinci kez orta sahadan avlanmış oldu.

Son güncelleme 11:13 | 29 Ekim 2019
Masahiro Okamoto Tatsuhiro Sakatomo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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