Hasan Ali Kaldırım ‘feda’ dedi!

Denizli ve Konya maçlarında ilk 11'de olan Hasan Ali Kaldırım'ın risk alarak oynadığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Dirar'ın fıtık ameliyatı geçirmesi nedeniyle sahalara dönüşünü erkene alan tecrübeli sol bekin ağrılara rağmen forma giydiği belirtildi.

Takımının ihtiyaç duyduğu son iki haftada fedakârlık yapan Hasan Ali, teknik heyet ve yönetimin de takdirini kazandı.

Özel ayak tabanlığı ile maçlara çıkan milli yıldız, “Takımın bana ihtiyacı olduğu için ağrılarım olmasına rağmen oynuyorum. Sahaya 2-3 hafta erken dönmek zorunda kaldım” dedi.

Ersun Yanal: `Bir ayak sesi hissettirdik...` Taraftarı önünde Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Takımda eksik olmayınca neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyen Yanal, “Bugün takım bütünlüğüyle, yürüdüğümüz yolda bir ayak sesi hissettirdik” diye konuştu. İlgili Haberi Oku