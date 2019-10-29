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Hasan Ali Kaldırım ‘feda’ dedi!
Süper Lig

Hasan Ali Kaldırım ‘feda’ dedi!

Milli yıldız Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe’nin sol bekteki eksikliğini gidermek için 2-3 hafta önce sahalara döndü.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 29 Ekim 2019 07:43

Denizli ve Konya maçlarında ilk 11'de olan Hasan Ali Kaldırım'ın risk alarak oynadığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Dirar'ın fıtık ameliyatı geçirmesi nedeniyle sahalara dönüşünü erkene alan tecrübeli sol bekin ağrılara rağmen forma giydiği belirtildi.

Takımının ihtiyaç duyduğu son iki haftada fedakârlık yapan Hasan Ali, teknik heyet ve yönetimin de takdirini kazandı.

Özel ayak tabanlığı ile maçlara çıkan milli yıldız, “Takımın bana ihtiyacı olduğu için ağrılarım olmasına rağmen oynuyorum. Sahaya 2-3 hafta erken dönmek zorunda kaldım” dedi.

26 Ekim 2019 Ersun Yanal: `Bir ayak sesi hissettirdik...` Taraftarı önünde Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Takımda eksik olmayınca neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyen Yanal, “Bugün takım bütünlüğüyle, yürüdüğümüz yolda bir ayak sesi hissettirdik” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 07:43 | 29 Ekim 2019
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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