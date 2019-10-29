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Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra hangi takımda forma giyiyor?
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Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra hangi takımda forma giyiyor?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra dünya evine girdi. Çiftin düğünü İstanbul'da lüks bir otelde yapıldı. Peki Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

29 Ekim 2019 09:00

Tokat’ta dünyaya gelen Gökhan Çıra futbola Ordu’nun Fatsa ilçesinde başladı. Bir çok takımda forma giye Gökhan Çıra orvet ve sol kanat mevkisinde oynuyor. İşte Gökhan Çıra’nın merak edilenleri…

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor’da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray’ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 evlendi.

Son güncelleme 09:00 | 29 Ekim 2019
Gökhan Çıra Gökhan Çıra kimdir
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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