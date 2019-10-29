Gareth Bale futbolu bıraktıktan sonra yapacağı sporu açıkladı!

İspanya La Liga devi Real Madrid’in başarılı futbolcusu Gareth Bale, özel hayatına ilişkin açıklamalar yaparken futbol sonrası kariyerine ilişkin ipuçları verdi.

Sezon başında Real Madrid’den ayrılacağı konuşulan Galli futbolcu, İspanya’da kalmaya devam etme kararı alırken emekli olduktan sonra ne yapacağına dair konuştu.

Telegraph’a konuşan 30 yaşındaki futbolcu, “Futboldan sonra golf sahalarında olacağım. Emeklilik hakkında fazla düşünmedim ama 30 yaşındayım ve dikkatimi buna vermem gerek. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu yüzden kanepede oturmak yerine yapacak işlerim olacak” şeklinde konuştu.

İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci olan Brexit’i takip etmediğini dile getiren tecrübeli yıldız, “Maddi açıdan şartlarımı düşünmeliyim çünkü Brexit yatırımlarım açısından beni etkiliyor. Saçmalıkların çoğunu takip etmiyorum. Brexit ile ilgili şeylerin yüzde 99’unu bilmiyorum. Başbakan kim onu bile bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasi konularla ilgilenmediğini söyleyen Bale, “Bu konularla ilgili bir şey söyleyemem. Hiç ilgimi çekmiyor. Golfü takip ediyorum. Dünyanın 1 numarasını size söyleyebilirim. Madrid’deki hayatımdan memnunum. Yaşam tarzı, kültürü, yemeği…” dedi.

Eski futbolcu David Beckham gibi bir marka oluşturup oluşturmayacağı sorusuna yanıt veren Bale, “Hayır, teşekkürler. Kimsenin beni tanımamasını tercih ederim. Golf sahasında olmak isterim. İnsanların kendi tercihleri var. Kendimi tanıtmaya devam etmek istemiyorum. Kariyerimi bitirdiğimde rahat ve sessiz bir yaşam istiyorum” yanıtını verdi.