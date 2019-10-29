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Galatasaray’ı yenen Eczacıbaşı doludizgin!
Voleybol

Galatasaray’ı yenen Eczacıbaşı doludizgin!

Eczacıbaşı VitrA, geçen hafta Fenerbahçe Opet'i yenen Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı.

29 Ekim 2019 17:44

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yendi.

Maçın 1. setine iyi başlayan Galataaray HDI Sigorta, Vasilantonaki’nin etkili oyunuyla 6-3 öne geçmesine rağmen Eczacıbaşı VitrA, Kim Koung ve Boskovic’in sayılarıyla 7-7 beraberliği sağladı. Teknik molayı 12-8 önde geçen konuk ekip, ilk seti 25-18 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-8 üstün giden Eczacıbaşı VitrA, iyi savunmasıyla bu seti de 25-12 alarak 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 3. setinde 6-6 beraberliğin ardından Eczacıbaşı VitrA, etkili oyunuyla teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. 18-18 beraberliği yakalayan Galatasaray HDI Sigorta, bu seti 25-20 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, 4. sette oyuna ağırlığını tamamen koydu. Teknik molayı 12-6 önde geçen ve seti 25-21 alan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Elifsu Erincek, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç)

Eczacıbaşı VitrA: Natalia Pereira, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Buse Melis Kara, Yasemin Güveli, Lloyd, Hande Baladın)

Setler: 18-25, 12-25, 25-20, 21-25

Süre: 106 dakika (27, 22, 29, 28)

Son güncelleme 17:44 | 29 Ekim 2019
eczacıbaşı vitra Galataaray HDI Sigorta Vestel Venüs Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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