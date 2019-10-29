Galatasaray’da kriz var! Fatih Terim hedefte…

Beşiktaş yenilgisiyle Galatasaray'daki sorunlar tavan yaptı. Camianın hedefinde Fatih Terim var.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; deneyimli hocanın takım üzerindeki hâkimiyetini kaybettiği ve bunun kötü futbolla saha sonuçlarına yansıdığı konuşuluyor.

Kötü kadro mühendisliği nedeniyle yönetim de hedefte. Lemina, Seri, Nzonzi gibi özellikle orta saha oyuncularının katkısı tartışılıyor:

Kâğıt üzerindeki iyi kadro; sistem, taktik ve diziliş yanlışlarıyla sahada çok kötü bir görüntü çiziyor. Fatih Terim, elindeki malzemeyi kullanamıyor.

Takım durarak oynuyor. Tüm rakiplerden daha az koşuyor. Kondisyon sorunu var.

Falcao, Andone ve Babel gibi önemli hücum silahlarına rağmen Aslan, 13 resmi maçın 7'sinde gol atamadı. Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım.

Savunma perişan. Rakipler çok rahat pozisyona giriyor. 8.5 milyon Euro'ya alınan Luyindama ile partneri Marcao, hâlâ amatör futbolcu görüntüsünde.

Takımda disiplin kalmadı. Belhanda ve Feghouli hem taraftar hem Fatih Terim'e tepki gösterebiliyor.

Terim devre arasını işaret ediyor ama FFP kıskacındaki kulübün transfer parası yok. Ayrıca yeni gelecek oyuncunun uyum süreci de sorun olacak.

Derbiler eziyet oldu. 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş galibiyetinden beri Cimbom, deplasmandaki 10 derbide 5'er yenilgi ve beraberlik aldı; 5'inde 1 gol attı.

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KADRO DEĞİŞİYOR

Cuma günkü Rize maçı, Galatasaray için büyük önem taşıyor. Beşiktaş derbisi sonrası “Sorumluluk benim” diyerek değişim sinyali veren Terim; Taylan, Şener, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'i ilk 11'de oynatabilir. Aslan'ın hocası, hafta içinde formsuzların da kulağını çekecek.