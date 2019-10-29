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Fenerbahçe, Vakıfbank’a set vermedi
Voleybol

Fenerbahçe, Vakıfbank’a set vermedi

Geçen hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe Opet, bu hafta Vakıfbank'ı 3-0 yenerek taraftarlarına derbi mağlubiyetini unutturdu.

29 Ekim 2019 21:38

Vestel Venus Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli ekip 4. kez kazanırken, VakıfBank ise ilk yenilgisini aldı.

29 Ekim 2019 Galatasaray`ı yenen Eczacıbaşı doludizgin! Eczacıbaşı VitrA, geçen hafta Fenerbahçe Opet`i yenen Galatasaray HDI Sigorta`yı 3-1 mağlup ederek ligde 5`te 5 yaptı. İlgili Haberi Oku

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Toksoy Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır)

VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak)

Setler: 25-18, 25-20, 25-22

Süre: 80 Dakika (25, 27, 28)

Son güncelleme 21:38 | 29 Ekim 2019
Fenerbahçe Opet vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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