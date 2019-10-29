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Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Mersin’de coşkuyla karşılandı

Akşam saatlerinde Adana'ya ulaşan Fenerbahçe kafilesi, Tarsus İdman Yurdu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maç için Mersin'e geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşıladı.

29 Ekim 2019 21:44

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin'de bir grup taraftar, coşkuyla karşıladı.

Akşam saatlerinde uçakla Adana'ya gelen sarı-lacivertli ekip, takım otobüsüyle Mersin'e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin'de bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Otobüsün otele gelişi esnasında meşale yakan taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsten inerek maç saatine kadar konaklayacakları otele giriş yaptı. Bir grup taraftar otele giriş sırasında Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Mersin Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Son güncelleme 22:14 | 29 Ekim 2019
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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