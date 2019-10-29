Çin’in Bale inadı! Dudak uçuklatan teklif

Dünya devi Reral Madrid’e 2013’te 101 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham’dan transfer olan Gareth Bale’in 6 yıllık İspanya La Liga macerası sona ermek üzere… Zinedine Zidane’ın Real Madrid’in başına geçmesi ile birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Gareth Bale’e Çin ekibi Shanghai Shenhua kancayı taktı.

Daha önce de Gareth Bale’i transfer etmek isteyen ancak başarısız olan Shanghai Shenhua’nın, bu kez dudak uçuklatan bir teklifle Real Madrid ve Gareth Bale’in kapısını çalacağı iddia edildi. Marca’da yer alan habere göre Shanghai Shenhua yönetimi, devre arasında Gareth Bale’i kadrosuna katmak için 40 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Bu rakamın, Real Madrid yönetiminin talep ettiği rakama yakın olduğu, iki kulübün anlaşmasının beklendiği ifade edildi. Gareth Bale’i ikna etmek için de kolları sıvayan Shanghai Shenhua, 30 yaşındaki Galli yıldıza yıllık 30 milyon Euro maaş teklif edeceği belirtildi.

Real Madrid’de mutsuz olduğu bilinen Gareth Bale’in de teklife sıcak baktığı, Zinedine Zidane’ın da yıldız futbolcunun gitmesine izin vereceği haberde yer aldı.

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DAHA ÖNCE ÇİN’İN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Daha önce Çin ekibi Jiangsu Suning, Gareth Bale transferini bitirmeye çok yaklaşmıştı. Ancak Real Madrid’in son dakikada fiyat arttırması ve Gareth Bale’in eşinin Nanking şehrinde yaşamak istememesi nedeniyle transfer suya düşmüştü.

16 takımın yer aldığı Çin Ligi’nde 11’inci sırada yer alan Shanghai Shenhua, Gareth Bale transferi ile kötü gidişe son vermek istiyor. Hem taraftarlarından gelen tepkileri azaltmak hem de ligde üst sıralara tırmanmak için Çin ekibini yıldız futbolcu transferini bitirmeye niyetli olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Real Madrid formasını La Liga’da 6 kez giyen ve 518 dakika sahada kalan Gareth Bale, 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 kez oynarken, 79 dakikada sahada kaldı ve gol ve asist yapamadı.

Gareth Bale, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.