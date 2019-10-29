Bir golden daha fazlası! Umut Nayir, Beşiktaş’a hayat verdi…

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ve Güven Yalçın'ın formsuzluğu nedeniyle bir anda kendisini 11'de bulan Umut Nayir, Galatasaray'a attığı golle Beşiktaş'a hayat verdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Mental olarak Abdullah Avcı'yı ve takım arkadaşlarını kaostan kurtaran Umut, maddi olarak da kulübe önemli bir gelir katkısı yaptı.

Senelik 1.8 milyon TL maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun kazandırdığı galibiyet Süper Lig'deki prim usülüne göre 2.7 milyon TL.

Deneyimli forvet, hem yıllık maaşını çıkardı hem de maddi sıkıntılar çeken kulübünün derdine bir nebze çare oldu.

Beşiktaş`ta gözler Rebocho`da Sezon başında Fransa`nın Guingamp takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ve Süper Lig`de ilk kez Galatasaray karşısında ilk 11`de forma giyen Pedro Rebocho performansıyla yüzleri güldürdü. İlgili Haberi Oku

TAKIM TAMAM, SIRA PERSONELDE

Kartal’da derbi öncesi futbolculara yapılan maaş ödemeleriyle birlikte büyük bir sorun ortadan kaldırıldı ve takımın da motivasyonu yükselerek derbiye moralli girmesi sağlandı. Yeni yönetimin ekonomik anlamdaki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken temmuzdan bu yana maaş alamayan ve cuma 4. ayı dolacak olan personellerin ödemeleri bu hafta yapılacak.