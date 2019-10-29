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Süper Lig

Beşiktaş, Loris Karius ile yol ayrımında!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius'un ara transfer döneminde siyah beyazlılardan ayrılabileceği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iki kulüp arasındaki anlaşmaya son verileceği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 29 Ekim 2019 09:36

Beşiktaş’ın geçen sezon kiralık olarak transfer ettiği Alman kaleci Loris Karius, aradan geçen süre zarfında bir türlü istenileni veremezken Ocak ayında takımdan gönderilmesi gündemde.

Mayıs 2018’de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği gollerden sonra takımdan acilen gönderilen ve Beşiktaş’a iki yıllığına kiralanan Karius’un, Liverpool’a geri dönüş hazırlıkları yaptığı iddia edildi.

İngiliz medyası, Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ara transfer döneminde takımda yer açmak adına Liverpool ile olan anlaşmayı sona erdirebileceğini yazdı.

Beşiktaş, Fulham’a gönderdiği kalecisi Fabri’yi sezon başında tekrar kadrosuna katmak istemiş ancak Loris ile yapılan anlaşma iptal edilemediği için tranfer gerçekleşmemişti.

Bunun üzerine Fabri Mallorca’ya kiralık olarak gönderilirken Loris Karius da anlaşmanın sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı.

“LİVERPOOL OLMASA BİLE…”

Wolverhampton maçından sonra konuşan Karius, “Açıkçası şu an her hafta oynadığımız maçlara odaklanmış durumdayım. Sonrasına bakacağız. Burada eğlenceli vakit geçiriyorum. İngiltere’de oynamak daha gösterişli ama burası iyi bir kulüp. Tabii ki şimdi ve sonrasında bazı sorunlar olacak. Geçen sezon kolay bir yıl değildi” dedi.

Liverpool’a geri dönüp dönmeyeceği konusuna değinen Karius, “Premier Lig en iyi lig. Liverpool ile halen sözleşmem var. Belki Liverpool ile yeniden oynayacağım, bilemezsiniz. Şimdi bunu söylemek zor. Liverpool olmasa bile eminim başka bir takım olacak, bu yüzden endişelenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 09:37 | 29 Ekim 2019
beşiktaş liverpool Loris Karius
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