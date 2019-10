Beşiktaş, Loris Karius ile yol ayrımında!

Beşiktaş’ın geçen sezon kiralık olarak transfer ettiği Alman kaleci Loris Karius, aradan geçen süre zarfında bir türlü istenileni veremezken Ocak ayında takımdan gönderilmesi gündemde.

Mayıs 2018’de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği gollerden sonra takımdan acilen gönderilen ve Beşiktaş’a iki yıllığına kiralanan Karius’un, Liverpool’a geri dönüş hazırlıkları yaptığı iddia edildi.

İngiliz medyası, Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ara transfer döneminde takımda yer açmak adına Liverpool ile olan anlaşmayı sona erdirebileceğini yazdı.

Beşiktaş, Fulham’a gönderdiği kalecisi Fabri’yi sezon başında tekrar kadrosuna katmak istemiş ancak Loris ile yapılan anlaşma iptal edilemediği için tranfer gerçekleşmemişti.

Bunun üzerine Fabri Mallorca’ya kiralık olarak gönderilirken Loris Karius da anlaşmanın sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı.

Reports in Turkey are claiming that Besiktas plan to open talks with Liverpool as they look to cancel his loan.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 28, 2019