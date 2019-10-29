Atletico Madrid beraberliklere abone!

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Alaves’e konuk oldu. Mendizorrotza Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren forvet Alvaro Morata, 70. dakikada Correa’nın asistinde topu filelere gönderdi.

Oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Atletico Madrid’in beraberlik kabusu 83. dakikada yine geri döndü! Ev sahibi Alaves, Lucaz Perez ile 1-1’lik eşitliği sağlayan golü buldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu skorla birlikte son 5 haftada 4 beraberlik alan Diego Simeone’nin öğrencileri haftayı 20 puanla tamamlarken, Alaves de 12 puana yükseldi.

Atletico Madrid gelecek hafta Sevilla ile; Alaves de Osasuna ile deplasmanda karşılaşacak.