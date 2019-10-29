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Atletico Madrid beraberliklere abone!
İspanya La Liga

Atletico Madrid beraberliklere abone!

Alaves deplasmanında 83. dakikada kalesinde golü gören Atletico Madrid sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak ligdeki son 5 haftada 4. beraberliğini aldı.

SKOR DIŞ HABER 29 Ekim 2019 23:14

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Alaves’e konuk oldu. Mendizorrotza Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren forvet Alvaro Morata, 70. dakikada Correa’nın asistinde topu filelere gönderdi.

Oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Atletico Madrid’in beraberlik kabusu 83. dakikada yine geri döndü! Ev sahibi Alaves, Lucaz Perez ile 1-1’lik eşitliği sağlayan golü buldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu skorla birlikte son 5 haftada 4 beraberlik alan Diego Simeone’nin öğrencileri haftayı 20 puanla tamamlarken, Alaves de 12 puana yükseldi.

Atletico Madrid gelecek hafta Sevilla ile; Alaves de Osasuna ile deplasmanda karşılaşacak.

Son güncelleme 23:14 | 29 Ekim 2019
alaves Atletico Madrid ispanya la liga
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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