Abdullah Avcı’yı rahatlatan haber

Süper Lig’in 9. haftasında taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve lider Alanyaspor’la arasındaki puan farkını 6’ya indiren Beşiktaş, yarışa dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geride kalan 9 haftada yaşanan sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle bir türlü ideal 11’ini sahaya süremeyen ve tam 24 farklı futbolcuya ilk 11’de şans veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyunculardan gelen haberlerle rahatladı. Dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncu bulunmazken, bu isimlerden N’Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Victor Ruiz ise takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray galibiyetiyle takımın morali tavan yaparken, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, Kevin N’Koudou, Victor Ruiz ve Douglas’ın Antalyaspor maçı öncesinde, yaşadığı sakatlık sonrasında 2 hafta takımdan ayrı kalan N’Koudou’nun bu hafta içinde hazır olması bekleniyor.

Beşiktaş, Loris Karius ile yol ayrımında! Beşiktaş`ın Liverpool`dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius`un ara transfer döneminde siyah beyazlılardan ayrılabileceği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iki kulüp arasındaki anlaşmaya son verileceği belirtildi. İlgili Haberi Oku

BURAK YILMAZ YETİŞEBİLİR

Geride kalan haftada birçok sakatlık haberiyle sarsılan Beşiktaş’ta, bu hafta gelen haberler ise yüzleri güldürdü.

Takımın önemli isimlerinin bu hafta geri dönmesiyle birlikte neredeyse tam kadro çalışan Beşiktaş’ta golcü oyuncu Burak Yılmaz’ın da hafta içinde takıma dahil olması öngörülüyor. Burak’tan gelecek olan habere göre, siyah-beyazlıların Antalyaspor maçında Dorukhan dışında tam kadro olması bekleniyor.

Ankaragücü maçı sonrasında sağ kasığında kanama meydana gelen ve geçen hafta yapılan tedaviye hızlı yanıt veren golcü futbolcunun durumu, bu hafta içi yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.

Beşiktaş’ta Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak olan bir diğer isim de Caner Erkin… Galatasaray karşısında çok formda olan ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, itiraz sonrasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.