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Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1’de haftanın kadrosuna seçildi
Fransa Ligue 1

Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1’de haftanın kadrosuna seçildi

Lille'in Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta 1 gol atıp, 2 de asist yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in 11'inde yer aldı.

28 Ekim 2019 16:04

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, haftanın 11’inde yer aldı.

Fransız spor gazetesi L’Equipe, Ligue 1’de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11’e giren oyuncuları açıkladı.

Lille’in konuk ettiği Bordeaux’yu 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Yazıcı, listeye adını yazdırdı.

L’Equipe’in seçtiği haftanın 11’i şöyle:

Kaleci: Gautier Larsonneur (Brest).

Savunma: Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ludovic Baal (Brest)

Orta Saha: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco)

Son güncelleme 16:07 | 28 Ekim 2019
Fransa Ligue 1 Lille Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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