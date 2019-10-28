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WTA Finalleri’nde heyecan sürüyor! Halep’ten Andreescu’ya karşı süper dönüş!
Tenis

WTA Finalleri’nde heyecan sürüyor! Halep’ten Andreescu’ya karşı süper dönüş!

WTA Finalleri'nde Mor Grup'ta Elina Svitolina, Karolina Pliskova'yı 7-6 ve 6-4'le, Simona Halep de Bianca Andreescu'yu 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yendi.

28 Ekim 2019 19:28

WTA Finalleri’nin 2. gününde Elina Svitolina, Karolina Pliskova’yı, Simona Halep de Bianca Andreescu’yu mağlup etti. Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 2. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı. Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova karşılaştı. Svitolina, 1 saat 54 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazandı.

Zorlu maçı Halep kazandı

Gruptaki diğer maç ise bu yılın ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu ile Wimbledon şampiyonu Simona Halep’i karşı karşıya getirdi. 5 numaralı seribaşı Halep, 2 saat 34 dakika süren maçta 4 numaralı seribaşı Andreescu’yu 3-6, 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yendi. Organizasyonda yarın Kırmızı Grup’ta Ashleigh Barty-Naomi Osaka ve Petra Kvitova-Belinda Bencic maçları oynanacak. Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

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Son güncelleme 19:28 | 28 Ekim 2019
Bianca Andreescu Elina Svitolina Karolina Pliskova Simona Halep WTA Finalleri'
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OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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