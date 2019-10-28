WTA Finalleri’nde heyecan sürüyor! Halep’ten Andreescu’ya karşı süper dönüş!

WTA Finalleri’nin 2. gününde Elina Svitolina, Karolina Pliskova’yı, Simona Halep de Bianca Andreescu’yu mağlup etti. Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 2. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı. Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova karşılaştı. Svitolina, 1 saat 54 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazandı.

Zorlu maçı Halep kazandı

Gruptaki diğer maç ise bu yılın ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu ile Wimbledon şampiyonu Simona Halep’i karşı karşıya getirdi. 5 numaralı seribaşı Halep, 2 saat 34 dakika süren maçta 4 numaralı seribaşı Andreescu’yu 3-6, 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yendi. Organizasyonda yarın Kırmızı Grup’ta Ashleigh Barty-Naomi Osaka ve Petra Kvitova-Belinda Bencic maçları oynanacak. Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

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