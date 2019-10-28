Umut’la hayata dönüş

Sevgili okurlar, 35 yıldır derbi anlatıyorum veya yazıyorum… Yahu keyifle maç yazan biri olarak baktım ilk yarıya, sizi temin ederim, futbolun sahaya yansıması adına ortada hiçbir şey yoktu…

Taktik, takımların sahaya yayılışı, oyun mantalitesi anlamında futbolseverler sadece tavana baktılar, ilk devrede… Derbiler heyecan, tempo dolu oluyor, dünyada… Bizim ülkede maalesef sıfır…

Tribünleri dolduran taraftarlar ve ekranları başında derbi izleyen milyonlar, zevk almıyorlar yıllardır, adı büyük maçlardan..

Adem Ljajic'i, neden sonradan oyuna aldı Avcı, anlamadım…

Bonservisine milyonlar verilen bir oyuncunun yedek kulübesinde oturması bana yanlış geliyor, ya size? Hukuk fakültesi öğrencisi Umut'un attığı gol derbiye büyük heyecan getirdi, tam 70 dakika sonra…

Bu derbi, taktik mücadelesi. Stratejik hamlelerle anılacak bir maç değildi iki takım için, sadece kazanan oksijen maskesini atıp rahatlayacaktı, özetle Beşiktaş hayata döndü…

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