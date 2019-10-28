SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bağdadi öldü, en çok aranan teröristler listesi değişti! Bilgi verene milyonlarca dolar ödül
Tiger Woods’tan rekor zafer
Diğer

Tiger Woods’tan rekor zafer

Japonya'da düzenlenen organizasyonda şampiyon olan ABD'li golfçü Tiger Woods, kariyerindeki 82. turnuvayı kazanarak Sam Snead'in PGA Tur rekorunu egale etti.

28 Ekim 2019 12:59

ABD’li sporcu Tiger Woods, kariyerindeki 82. turnuvayı kazanarak Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) rekorunu egale etti.

Japonya’da düzenlenen ZOZO Şampiyonası’nı kazanarak 82. şampiyonluğuna ulaşan Woods, PGA Tur’da en fazla turnuva galibiyeti alan isim ABD’li Sam Snead’in 1965’te elde ettiği rekora ortak oldu.

Kariyerindeki ilk turnuvayı 23 yıl önce Las Vegas’ta kazanan 43 yaşındaki Woods, ABD ile Japonya’nın yanı sıra İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya ve Kanada’da şampiyonluklar yaşadı.

En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan dünya klasmanının 10 numarası Woods, nisan ayında Masters’ta şampiyon olarak büyük turnuvalarda 11 sene sonra mutlu sona ulaşmıştı. Böylece kariyerinin 15. büyük turnuva zaferine erişen tecrübeli golfçü, bu alandaki rekoru 18 şampiyonlukla elinde bulunduran ABD’li Jack Nicklaus’a bir adım daha yaklaşmıştı.

Son güncelleme 12:59 | 28 Ekim 2019
tiger woods
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR