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SON DAKİKA | Galatasaray’dan Radamel Falcao açıklaması!
Süper Lig

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Radamel Falcao açıklaması!

Son dakika... Galatasaray Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi ile ilgili resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

28 Ekim 2019 13:33

İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao'nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.

Son güncelleme 13:47 | 28 Ekim 2019
galatasaray radamel falcao
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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