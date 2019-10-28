Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık: Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok

Nuri Asan Tesisleri´nde basın toplantısı düzenleyen Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, `Bu şehrin çocukları Samsunsporludur´ pankartı nedeniyle sosyal medyada Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile taraftarlar arasında çıkan tartışmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 10’uncu hafta Sancaktepe Futbol Kulübü ile sahalarında oynadıkları maçta açılan pankart üzerinden yapılan polemiklerin bir kara mizah olduğunu belirten Başkan Uyanık, şunları söyledi:

“Bunun ne Trabzonsporlulukla ne Trabzon´la bir alakası yok. Bu resmen bir provokasyon. Bu provokasyonu bilinçli olarak kullanan birtakım kişilere, maalesef biz de onları dikkate alıp cevap verdik. Olayı bir kaşık suda fırtına dediğimiz gayet üzücü noktalara getirmiş. Bir sürü güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar karşılıklı olarak üzüldü. Daha sonra da `Samsun´un çocukları Samsunsporludur´ diye harika bir sloganla maça çıktık. O sloganın pankartını o olaya bağlayabilmek kendini dünyanın merkezi zanneden, o olayla bunu bağdaştıran kötü kafalı, fesat, fitne yapıp Yüksel Bey´e tweet´i atan insanlardan kaynaklanıyor. Bence olay bu kadar basit. Yüksel Bey de medeni bir insan gibi kendi tarzında kimin kim olduğunu bilmediği için sosyal medyadan herkese cevap veriyor. Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum. Zaten de böyle bir özür de dilemiyorum.”

“KARA MİZAH OLARAK GÖRÜYORUM”

Türkiye Futbol Federasyonu´ndan izin almadan asla sahaya pankartla çıkılamayacağını hatırlatan İsmail Uyanık, şunları söyledi:

“Olayın buralara kadar geleceğini bilseydim asla o pankartla da çıkmazdım. Bu pankartla çıktıktan ve bu olay olduktan 4 gün önce bu forma dağıtımında böyle bir olay yaşandığını gördüm. Onun bununla hiçbir bağlantısının olacağını düşünmüyorum. Bizim Samsunspor olarak hiçbir karşılaşmaya federasyondan izin almadan bir pankartla çıkma hakkımız yok. Dolayısıyla biz bunun iznini alıp da çıkmışız. Kimseye mesaj falan da vermedik. Ayrıca biz Trabzonlu insanlar, Trabzonsporlu yöneticiler, Trabzonspor´un sembolleşmiş futbol adamları ile İsmail Uyanık-Samsunspor ilişkisinde, onun hangi seviyede dostluklarımızın olduğunu herkes çok iyi bilir. Trabzonspor camiasından, başkanına kadar herkes çok iyi bilir. Ben bunları kara bir mizah olarak görüyorum. Güleceğim, gülemiyorum. Etkilerini gördükçe gülemiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Yüksel Yıldırım'ın istifasına neden olan süreç, geçen hafta Samsun'da Trabzonspor formalı bir çocuğa, Samsunspor forması giydirilmesi ile başladı. Bu durumu eleştiren Trabzonsporlu taraftarlarla, Samsunspor taraftarları arasında “Forma Polemiği” başladı. Taraftarlar arasında süren bu polemik, bu hafta sonu Samsunspor'un 0-0 berabere kaldığı Sancaktepe F.K. maçıyla yeşil sahalara taşındı. Samsunspor futbolcuları sahaya ellerinde, “Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” pankartıyla çıktı.