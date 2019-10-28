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Oyuncuları tokatlayan antrenör Halit Kurt’un cezası belli oldu!
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Oyuncuları tokatlayan antrenör Halit Kurt’un cezası belli oldu!

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nca 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

28 Ekim 2019 18:50

Meysuspor, 2016- 2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor’un futbolcularına teknik direktör Halit Kurt, soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolculara tek tek tokat atıp, hakaretler yağdırdı. Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayınlandı. Görüntüyü izleyenler, teknik direktör Kurt’a tepki gösterdi.

25 Ekim 2019 TFF`den futbolcularını döven antrenör Halit Kurt`a soruşturma TFF Hukuk Müşavirliği, Kayseri`de genç futbolcuları soyunma odasında döverek hakaret eden antrenör Halit Kurt`la ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Toplantıda hakem, gözlemci, saha komiserleri raporları ve video görüntüleri incelendi. Yapılan inceleme sonunda teknik direktör Kurt’a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

ÖZÜR DİLEMİŞ

Öte yandan teknik direktör Halit Kurt’un, İl Disiplin Kurulu’na verdiği savunmasında, “Olayın yaşandığı tarihte hiçbir futbol takımı ile resmi sözleşmem yoktu. Dolayısıyla olayın yaşandığı gün müsabakada resmi görevli değildim. Yaptığım davranış; motivasyon, takımın kendine gelmesini sağlamak, performansı artırmak amacıyla yapılmıştır. Bundan dolayı özür dilerim” dediği öğrenildi. 25 Ekim 2019 Futbolculara dayak atan Halit Kurt`tan skandal sözler! `Dayak cennetten çıkmadır` TFF Hukuk Müşavirliği, Kayseri`de genç futbolcuları soyunma odasında döverek hakaret eden antrenör Halit Kurt`la ilgili soruşturma başlattı. Türkiye gündemine oturan görüntülere imza atan Halit Kurt konuyla ilgili açıklama yaparak skandal sözler sarf etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:11 | 28 Ekim 2019
halit kurt
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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