Oyuncuları tokatlayan antrenör Halit Kurt’un cezası belli oldu!

Meysuspor, 2016- 2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor’un futbolcularına teknik direktör Halit Kurt, soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolculara tek tek tokat atıp, hakaretler yağdırdı. Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayınlandı. Görüntüyü izleyenler, teknik direktör Kurt’a tepki gösterdi.

TFF`den futbolcularını döven antrenör Halit Kurt`a soruşturma TFF Hukuk Müşavirliği, Kayseri`de genç futbolcuları soyunma odasında döverek hakaret eden antrenör Halit Kurt`la ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Toplantıda hakem, gözlemci, saha komiserleri raporları ve video görüntüleri incelendi. Yapılan inceleme sonunda teknik direktör Kurt’a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

ÖZÜR DİLEMİŞ

Öte yandan teknik direktör Halit Kurt’un, İl Disiplin Kurulu’na verdiği savunmasında, “Olayın yaşandığı tarihte hiçbir futbol takımı ile resmi sözleşmem yoktu. Dolayısıyla olayın yaşandığı gün müsabakada resmi görevli değildim. Yaptığım davranış; motivasyon, takımın kendine gelmesini sağlamak, performansı artırmak amacıyla yapılmıştır. Bundan dolayı özür dilerim” dediği öğrenildi. Futbolculara dayak atan Halit Kurt`tan skandal sözler! `Dayak cennetten çıkmadır` TFF Hukuk Müşavirliği, Kayseri`de genç futbolcuları soyunma odasında döverek hakaret eden antrenör Halit Kurt`la ilgili soruşturma başlattı. Türkiye gündemine oturan görüntülere imza atan Halit Kurt konuyla ilgili açıklama yaparak skandal sözler sarf etti. İlgili Haberi Oku