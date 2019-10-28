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Niko Kovac, ‘Bayern Münih, Liverpool gibi oynar mı’ sorusuna ilginç benzetmeyle yanıt verdi!
Almanya Bundesliga

Niko Kovac, ‘Bayern Münih, Liverpool gibi oynar mı’ sorusuna ilginç benzetmeyle yanıt verdi!

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, "Bayern Münih, Liverpool gibi oynar mı" sorusuna "Liverpool gibi oynayabilmek için doğru futbolculara ihtiyacımız var" dedi ve ilginç bir benzetmede bulundu.

28 Ekim 2019 20:30

Bayern Münih’te teknik direktör Niko Kovac, takımının Union Berlin’i 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının oyun stili üzerine gelen eleştirilere de cevap veren Kovac, bir muhabirin “Bayern Münih, Liverpool gibi oynayabilir mi” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Liverpool gibi oynayabilmek için doğru futbolculara ihtiyacımız var. Aracınız en fazla saatte 100 kilometre hız yapabilirken otobanda 200 ile gidemezsiniz.”

Bayern Münih, Bundesliga’da geride kalan 9 haftada 18 puanla ikinci sırada yer alıyor. 26 Ekim 2019 Lewandowski rekor kırdı! Bayern Münih iki golle kazandı... Bayern Münih, sahasında ligin yeni takımlarından Union Berlin`i 2-1 yendi. Karşılaşmada Bayern Münih`in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski inanılmaz bir rekora imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 28 Ekim 2019
bayern münih liverpool Niko Kovac
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