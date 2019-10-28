Niko Kovac, ‘Bayern Münih, Liverpool gibi oynar mı’ sorusuna ilginç benzetmeyle yanıt verdi!

Bayern Münih’te teknik direktör Niko Kovac, takımının Union Berlin’i 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının oyun stili üzerine gelen eleştirilere de cevap veren Kovac, bir muhabirin “Bayern Münih, Liverpool gibi oynayabilir mi” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Liverpool gibi oynayabilmek için doğru futbolculara ihtiyacımız var. Aracınız en fazla saatte 100 kilometre hız yapabilirken otobanda 200 ile gidemezsiniz.”

Bayern Münih, Bundesliga’da geride kalan 9 haftada 18 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lewandowski rekor kırdı! Bayern Münih iki golle kazandı... Bayern Münih, sahasında ligin yeni takımlarından Union Berlin`i 2-1 yendi. Karşılaşmada Bayern Münih`in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski inanılmaz bir rekora imza attı. İlgili Haberi Oku