Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor’un ise 15 puanı bulunuyor. İşte Medipol Başakşehir Trabzonspsor maçının saati, kanalı ve merak edilenleri…

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı aboneliği olan futbolseverler izleyebilir.

BAŞAKŞEHİR SON 10 MAÇIN 5’İNİ KAZANDI

Okan Buruk'un takımı, Ünal Karaman'ın öğrencilerine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın 5'inden galip ayrıldı. 4 müsabaka berabere sonuçlanırken, Trabzonspor'un son galibiyeti de 2014-2015 sezonunun 20. haftasında 3-2'lik sonuçla gelmişti.

Turuncu-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip ağlara 15 gol bırakırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor: 2 – Başakşehir: 4 (2018-2019) Başakşehir: 2 – Trabzonspor: 0 (2018-2019) Trabzonspor: 0 – Başakşehir: 1 (2017-2018) Başakşehir: 2 – Trabzonspor: 2 (2017-2018) Trabzonspor: 0 – Başakşehir: 0 (2016-2017) Başakşehir: 1 – Trabzonspor: 0 (2016-2017) Trabzonspor: 1 – Başakşehir: 1 (2015-2016) Başakşehir: 1 – Trabzonspor: 0 (2015-2016) Trabzonspor: 3 – Başakşehir: 2 (2014-2015) Başakşehir: 1 – Trabzonspor: 1 (2014-2015)

EVİNDE DE ÜSTÜN

Medipol Başakşehir, ayrıca bordo-mavililere karşı evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü kazanan turuncu-lacivertliler, 2 defa ise berabere kaldı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 9 gol atıp, ağlarında 4 gole engel olamazken, Trabzonspor'a da sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kaybetmişti.