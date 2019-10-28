CANLI | Medipol Başakşehir Trabzonspor

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyet istediği mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR

STAT: Fatih Terim

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports 1

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Ligde son altı maçında mağlubiyet almayan, üst üste üç maçını kazanan Medipol Başakşehir, zorlu maçtan da galip gelerek yükselişini sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Mediopol Başakşehir’de omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

Medipol Başakşehir gibi ligde oynadığı son üç maçından da üç puan çıkarak Trabzonspor, zorlu deplasmana liderlik koltuğuna oturmak için çıkıyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i iki farklı yenerek Süper Lig’in 9’uncu haftasında zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Abdulkadir Parmak, İstanbul deplasmanında forma giyemiyor.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 23´üncü kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Başakşehir´in ise 7 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.