SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bankalar ve okullar kapandı hayat durma noktasında!
CANLI | Medipol Başakşehir Trabzonspor
Trabzonspor

CANLI | Medipol Başakşehir Trabzonspor

Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde hem Başakşehir hem de Trabzonspor kritik maçta galibiyet arayacak. Karşılaşmanın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Ayrıca Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı izleme linkini de haberimizde bulabilirsiniz. Karşılaşmada iki takımın 11'leri belli oldu.

28 Ekim 2019 18:54

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyet istediği mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR

STAT: Fatih Terim

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports 1

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Ligde son altı maçında mağlubiyet almayan, üst üste üç maçını kazanan Medipol Başakşehir, zorlu maçtan da galip gelerek yükselişini sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Mediopol Başakşehir’de omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

Medipol Başakşehir gibi ligde oynadığı son üç maçından da üç puan çıkarak Trabzonspor, zorlu deplasmana liderlik koltuğuna oturmak için çıkıyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i iki farklı yenerek Süper Lig’in 9’uncu haftasında zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Abdulkadir Parmak, İstanbul deplasmanında forma giyemiyor.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 23´üncü kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Başakşehir´in ise 7 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Son güncelleme 19:01 | 28 Ekim 2019
başakşehir trabzonspor Medipol Başakşehir süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR