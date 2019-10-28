MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 2-1 Akhisarspor | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor, Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Akhisarspor kritik mağlubiyetle haftayı 16 puanla 5. sırada kapattı. Osmanlıspor ise puanını 10’a yükseltti ve 13. sıraya çıktı. Osmanlı’ya galibiyeti 17 ve 80’de attığı gollerle Mertan Caner Öztürk getirdi. Akhisarspor’un tek golünü ise 90+5’te İrfan Hadzec kaydetti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 73 Tamer Aşık), Hasan Kılıç, Erdem Çetinkaya (Dk. 90 1 Okan Deniz), Ayuk (Dk. 90 3 Todorovic), Mertan Caner Öztürk

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş (Dk. 84 Onur Ayık), Cocalic, Erhan Çelenk, Muhammet Reis (Dk. 62 Eray Ataseven), Burhan Eşer, Alperen Babacan, Rotman (Dk. 71 İrfan Hadzic), Cikalleshi

Goller: Dk. 17 ve 80 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 90+5 İrfan Hadzec (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Blagojevic, Dk. 74 Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor), Dk. 75 Vrsajevic, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor) Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık: Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok Üzerinde Trabzonspor forması bulunan bir çocuğa Samsunspor forması giydirilmesi ile başlayan ve Samsunspor`un sahaya çıktığı pankartla alevlenen tartışma ile ilgili İsmail Uyanık`tan açıklama geldi. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok dedi. İlgili Haberi Oku