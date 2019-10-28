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MAÇ ÖZETİ İZLE: Beşiktaş Galatasaray maç özeti! BJK GS’yi tek golle geçti
Süper Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE: Beşiktaş Galatasaray maç özeti! BJK GS’yi tek golle geçti

Süper Lig 9. haftada derbi heyecanı vardı. Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Kıran kıran geçen derbide gülen taraf Beşiktaş oldu ve puanını 12'ye yükseltti. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi özeti...

28 Ekim 2019 08:11

Beşiktaş Galatasaray maçında gözler Vodafone Park’a dönerken lige istediği girişi yapamayan iki ekipten gülen taraf 1-0’la Beşiktaş oldu. Galatasaray ise deplasmandan eli boş döndü. İzleyemeyenler için Beşiktaş Galatasaray maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Süper Lig Cemil Usta sezonunda 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Vodafone Park’taki dev derbiyi siyah beyazlılar Umut Nayir’in golüyle 1-0 kazandı. Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde ederken, Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor’a mağlup olan Galatasray ise, ligdeki ikinci mağlubiyetini 7 maç sonra derbide aldı.

BJK GS ÖZET İZLE

Son güncelleme 08:11 | 28 Ekim 2019
beşiktaş bjk galatasaray gs maç özeti özet özet izle
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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