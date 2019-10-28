MAÇ ÖZETİ İZLE: Beşiktaş Galatasaray maç özeti! BJK GS’yi tek golle geçti

Beşiktaş Galatasaray maçında gözler Vodafone Park’a dönerken lige istediği girişi yapamayan iki ekipten gülen taraf 1-0’la Beşiktaş oldu. Galatasaray ise deplasmandan eli boş döndü. İzleyemeyenler için Beşiktaş Galatasaray maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Süper Lig Cemil Usta sezonunda 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Vodafone Park’taki dev derbiyi siyah beyazlılar Umut Nayir’in golüyle 1-0 kazandı. Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde ederken, Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor’a mağlup olan Galatasray ise, ligdeki ikinci mağlubiyetini 7 maç sonra derbide aldı.

BJK GS ÖZET İZLE