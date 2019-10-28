MAÇ ÖZETİ: Başakşehir Trabzonspor maç özeti! Nefes kesen maç!

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşma nefes kesti. Mücadele 2-2´lik beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert – Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Dk. 85 Mehmet Topal), Visca (Dk. 90+1 Arda), İrfan Can, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

TRABZONSPOR: Uğurcan – Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Doğan (Dk. 83 Avdijaj), Sosa, Sturridge (Dk. 75 Yusuf), Nwakaeme, Sörloth

GOLLER: Dk. 67 (P) Visca, Dk. 78 Skrtel (Medipol Başakşehir) – Dk. 61 (P) Sturridge, Dk. 90+6 Sörloth (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Skrtel, Mahmut (Medipol Başakşehir) – Uğurcan, Nwakaeme, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

İLK YARI BERABERE!

10´uncu dakikada Başakşehir atak yönünün solundan İrfan Can Kahveci´nin orta şut karışımı vuruşu az farka auta çıktı.

20´nci dakikada Başakşehir önemli fırsattan yararlanamadı. İrfan Can´ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan başarılıydı, devamında Crivelli boş kaleye kafayla yolladığı topu Hüseyin Türkmen çizgiden çıkardı.

36´ncı dakikada Nwakaeme´nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı etkili şutta kaleci Mert iyi bir kurtarış yaptı.

37´nci dakikada Trabzonsppor üst üste pozisyonlar buldu. Sörloth´un pasında Nwakaeme´nin yerden şutunda Mert topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topta Sosa´nın gelişine şutunda Sörloth topa dokundu ve kaleye giden topta Mert yine başarılıydı. Devamında tekrar Sörloth topu kaleye gönderirken çizgiden Skrtel topu çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0´lık eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

59´uncu dakikada Sosa´nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth´un kafa vuruşunda Skrtel´in eline çarpan topta hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

61´inci dakikada Sturridge´nin penaltıyı ağlarla buluşturdu: 0-1.

65´inci dakikada İrfan Can´ın pasında topla buluşan Crivelli´ye kaleci Uğurcan´ın hareketini hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.

67´nci dakikada Visca´nın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

71´inci dakikada ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Caiçara´nın şutu üst direğe çarparak oyun alanın terk etti.

78´inci dakikada Başakşehir 2-1´lik üstünlüğü yakaladı. Robinho´nun cezası dışından şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi, dönen topta Skrtel topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+6´ncı dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı´nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth´un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.

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