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Loris Karius: Son birkaç haftadır…
Beşiktaş

Loris Karius: Son birkaç haftadır…

Beşiktaş kalecisi Loris Karius, Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada son birkaç haftadır maçlara yüzde yüzlerini veremedikleri şeklindeki görüntülerini değiştirdiklerini söyledi.

28 Ekim 2019 00:09

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius, alınan galibiyetin pozitif dönüşümü sağlayacağını belirtti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karius, kazanılan galibiyetle ilgili olarak, “Geleceği okuyamam ama duyguların, düşüncelerin pozitife dönmesi anlamında bir değişim olacak. Son birkaç haftadır bazı maçlarda yüzde yüzümüzü vermediğimiz, elimizden geleni yapmadığımız şeklinde bir görüntü veriyorduk. Bence bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu ettik, sevindirdik bu anlamda pozitif bir değişim olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Derbide kolektif bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Alman kaleci, “Birçok sakatlık yaşadık. Bunun bir etkisi oldu, takım sürekli değişti. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı. Bir önceki maçta takım olarak doğru bir oyun ortaya koyamamıştık. Bireysel performanslar ortaya çıkmıştı. Bu akşamın en büyük farkı kolektif olarak oynadık ve ortaya iyi bir performans çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın desteğinin kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Karius, “Bunun büyük bir etkisi var. Oynadığınızda taraftarı tamamen arkanızda hissetmek istiyorsunuz. Böyle olmadığında evde değil de deplasmanda oynuyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu akşam arkamızda çok güçlü, sağlam bir destek vardı” diye konuştu.

Son güncelleme 00:09 | 28 Ekim 2019
beşiktaş galatasaray karius
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OGP
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2 Fenerbahçe
9 5 17
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