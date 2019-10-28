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Hakemi iten Ribery’ye 3 maç ceza!
İtalya Serie A

Hakemi iten Ribery’ye 3 maç ceza!

Fiorentina'nın Fransız yıldızı Ribery'nin, Lazio maçında hakemi ittiği için gördüğü kırmızı kartın cezası açıklandı.

28 Ekim 2019 23:05

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina’da forma giyen Franck Ribery’nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu, Lazio maçının ardından yardımcı hakemi iten Fransız futbolcu Ribery’ye 3 maçtan men ve 20 bin avro para cezası verdi.

Sezon başında İtalyan ekibine transfer olan 36 yaşındaki Ribery, takımının Sassuolo, Parma ve Cagliari maçlarında forma giyemeyecek.

Ligin 9. haftasında oynanan maçta Fiorentina sahasında Lazio’yu ağırlamış, konuk ekip 24. dakikada Joaquin Correa ve 89. dakikada Ciro Immobile’in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Fiorentina’nın tek golünü 27. dakikada Federico Chiesa atarken, Luca Ranieri 90. dakikada kırmızı kart görmüştü.

Son güncelleme 23:05 | 28 Ekim 2019
Fiorentina italya lazio ribery
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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