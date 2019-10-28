Hakemi iten Ribery’ye 3 maç ceza!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina’da forma giyen Franck Ribery’nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu, Lazio maçının ardından yardımcı hakemi iten Fransız futbolcu Ribery’ye 3 maçtan men ve 20 bin avro para cezası verdi.

Sezon başında İtalyan ekibine transfer olan 36 yaşındaki Ribery, takımının Sassuolo, Parma ve Cagliari maçlarında forma giyemeyecek.

Ligin 9. haftasında oynanan maçta Fiorentina sahasında Lazio’yu ağırlamış, konuk ekip 24. dakikada Joaquin Correa ve 89. dakikada Ciro Immobile’in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Fiorentina’nın tek golünü 27. dakikada Federico Chiesa atarken, Luca Ranieri 90. dakikada kırmızı kart görmüştü.