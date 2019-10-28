Fenerbahçe’nin savunma ve orta sahası da skorer!

Süper Lig'de dokuz hafta sonunda Fenerbahçeli savunma ve orta saha oyuncuları dokuz gole imza atarak, bu alanda ligin en iyi istatistiklerine katkıda bulundu.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Ozan Tufan son Konyaspor maçında ağları havalandırdı. Daha önce de Tolga Ciğerci'nin iki golünün yanı sıra Emre Belözoğlu da tek golle takımının skor gücünde pay sahibi oldu.

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Sarı lacivertlilerde savunmanın gole katkısı alanında da lider durumunda bulunuyor.

Danimarkalı stoper Zanka, Ankaragücü ve Konyaspor maçlarında fileleri birer kez havalandırırken; sakatlıklar nedeniyle sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar da Gazişehir FK ve Başakşehir karşılaşmalarında birer gol attı.

Fenerbahçe geçtiğimiz yıl ise 34 haftanın sonunda savunma oyuncularından sadece beş gollük bir katkı aldı.