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Fenerbahçe’nin savunma ve orta sahası da skorer!
Süper Lig

Fenerbahçe’nin savunma ve orta sahası da skorer!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9 haftası geride kalırken, savunma ve orta sahadan en fazla gol katkısı alan takım olarak ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler savunmadan dört, orta saha merkezinde oynayan oyunculardan toplamda beş gollük katkı aldı.

28 Ekim 2019 11:48

Süper Lig'de dokuz hafta sonunda Fenerbahçeli savunma ve orta saha oyuncuları dokuz gole imza atarak, bu alanda ligin en iyi istatistiklerine katkıda bulundu.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Ozan Tufan son Konyaspor maçında ağları havalandırdı. Daha önce de Tolga Ciğerci'nin iki golünün yanı sıra Emre Belözoğlu da tek golle takımının skor gücünde pay sahibi oldu.

27 Ekim 2019 Hasan Ali Kaldırım espor takımı kurdu! Fenerbahçe`nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım`dan espor atılımı geldi. 29 yaşındaki savunmacı, `hak3esposts` adını verdiği espor takımını Instagram aracılığıla duyurdu. İlgili Haberi Oku

Sarı lacivertlilerde savunmanın gole katkısı alanında da lider durumunda bulunuyor.

Danimarkalı stoper Zanka, Ankaragücü ve Konyaspor maçlarında fileleri birer kez havalandırırken; sakatlıklar nedeniyle sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar da Gazişehir FK ve Başakşehir karşılaşmalarında birer gol attı.

Fenerbahçe geçtiğimiz yıl ise 34 haftanın sonunda savunma oyuncularından sadece beş gollük bir katkı aldı.

Son güncelleme 11:48 | 28 Ekim 2019
Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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