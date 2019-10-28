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Fenerbahçe’de kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe’de kupa mesaisi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı.

28 Ekim 2019 22:56

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Tarsun İdmanyurdu karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Son güncelleme 22:56 | 28 Ekim 2019
Fenerbahçe
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9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
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