Fenerbahçe’de kupa mesaisi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Tarsun İdmanyurdu karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.