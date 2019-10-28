Farkındalık Festivali Sapanca’da yapıldı

İki gün süren Uluslararası Farkındalık Festivali, Sapanca'da “Değişim Aşkını Yaşa!” sloganıyla başladı. Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan değişim programlarının uygulandığı festivalde interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer aldı.

Programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler programlara büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı düşünme, davranma, iletişim ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapıldı.

Sapanca'da doğa sporları imkânının da olduğu etkinliğe iki gün boyunca dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Sapanca çevresinden 400'e yakın katılım gerçekleşti. Festival 27 Ekim Pazar akşamı sona erdi.