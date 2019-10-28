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Euroleague’de 5. hafta programı
Euroleague

Euroleague’de 5. hafta programı

28 Ekim 2019 13:04

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague’de heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun yer aldığı Euroleague’in 5. haftasında yarın ve 30 Ekim Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Üç galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da karşılaşacak.

Bir galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, çarşamba günü İsrail’de Maccabi FOX ile mücadele edecek. Menora Mivtachim Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.05’te oynanacak.

PROGRAM

Euroleague’in 5. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) – Panathinaikos (Yunanistan)

20.30 Anadolu Efes – Kızılyıldız mts (Sırbistan)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) – AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.45 ASVEL (Fransa) – Baskonia (İspanya)

30 Ekim Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) – Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Zalgiris (Litvanya) – Zenit (Rusya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) – Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih (Almanya) – Real Madrid (İspanya)

23.00 Barcelona (İspanya) – Valencia (İspanya)

Son güncelleme 13:04 | 28 Ekim 2019
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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