Ersun Yanal, Phillip Cocu’yu 3’e katladı

Oynattığı hücum futboluyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu özelliğini göstermeye başladı. Geçen sezon Hollandalı teknik adamla 9 haftada sadece 6 gol atabilen Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde başladığı bu sezonun aynı dönemde rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, lider girdiği 9. haftada 17 gol atma başarısı gösterdi. Yanal'ın Fenerbahçe'si hücum performansıyla bu rakamı da geride bıraktı.

Fenerbahçe`nin savunma ve orta sahası da skorer! Fenerbahçe, Süper Lig`in 9 haftası geride kalırken, savunma ve orta sahadan en fazla gol katkısı alan takım olarak ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler savunmadan dört, orta saha merkezinde oynayan oyunculardan toplamda beş gollük katkı aldı. İlgili Haberi Oku

İÇ SAHA FAKTÖRÜ

Kadıköy’de oynanan maçlarda da Ersun Yanal faktörü ortaya çıktı. Taraftara bol gollü galibiyetler izletmek isteyen tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, bu sezon Ülker Stadı'nda 5 maçta 13 gol atarken, bu sayı Cocu'yla aynı maç sayısında 6'da kalmıştı.

VEDAT MURIC GEÇEN SEZONA BEDEL

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muric de adeta geçen sezona bedel.

Ersun Yanal'ın transferi için çok ısrarcı olduğu Kosovalı, 9 haftada 5 gol atıp 1 asist yaparak 6 gole doğrudan katkı yaptı.