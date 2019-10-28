SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Hilmi Güler ICBC’den istifa etti
Ergin Ataman: Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt vermeliyiz
Euroleague

Ergin Ataman: Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt vermeliyiz

Euroleague'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, İstanbul'da oynayacakları Kızılyıldız mts mücadelesi öncesinde konuştu.

28 Ekim 2019 17:09
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague’de yarın Sırbistan’ın Kızılyıldız mts ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istedikleri söyledi.
Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Euroleague’de bu hafta iki maç oynayacaklarını belirterek, “Çift maç haftasına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kızılyıldız mts tehlikeli bir takım. Rakibimiz James Gist ve Mouhammad Faye gibi hareketli uzunları, Michael Ojo gibi pota altında etkili ismi olan ve aynı zamanda dış adamları iyi savunma yapan bir takım. Taraftarımızın vereceği motivasyon ile tempolu oynayıp, kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2019 Euroleague`de 5. hafta programı İlgili Haberi Oku

Lacivert-beyazlı oyuncu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi’ndeki tüm maçların zorlu geçtiğini anlatarak, “40 dakika boyunca maça konsantre olmalıyız ve rakibimizin fiziksel oyununa aynı şekilde yanıt vermeliyiz. Umarım taraftarımız yine salonu tamamen doldurur. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.
Son güncelleme 17:09 | 28 Ekim 2019
anadolu efes Ergin Ataman euroleague Kızılyıldız MTS
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR