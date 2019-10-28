Ergin Ataman: Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt vermeliyiz

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague’de yarın Sırbistan’ın Kızılyıldız mts ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istedikleri söyledi.

Çift maç haftasına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kızılyıldız mts tehlikeli bir takım. Rakibimiz James Gist ve Mouhammad Faye gibi hareketli uzunları, Michael Ojo gibi pota altında etkili ismi olan ve aynı zamanda dış adamları iyi savunma yapan bir takım. Taraftarımızın vereceği motivasyon ile tempolu oynayıp, kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Euroleague’de bu hafta iki maç oynayacaklarını belirterek, “” ifadelerini kullandı. Euroleague`de 5. hafta programı İlgili Haberi Oku

Lacivert-beyazlı oyuncu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi’ndeki tüm maçların zorlu geçtiğini anlatarak, “40 dakika boyunca maça konsantre olmalıyız ve rakibimizin fiziksel oyununa aynı şekilde yanıt vermeliyiz. Umarım taraftarımız yine salonu tamamen doldurur. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.