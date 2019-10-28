Türk Teknik Direktör Engin Fırat, Moldova Milli Takımı’nın başına geçti. Engin Fırat, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinicenco’nin de katıldığı tören ile imzayı attı.

Moldova Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 14 Kasım’da Fransa ve 17 Kasım’da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacak. Bu maçların ardından Engin Fırat ve Moldova Milli Takımı yönetimi tekrar masaya oturacak.

ENGİN FIRAT KİMDİR?

Engin Fırat 11 Haziran 1970’de İstanbul’da doğdu. UEFA-Pro lisansı olanEngin Fırat, Türkiye ve Almanya uyruğuna sahip… Engin Fırat, Süper Lig'de de antrenör olarak görev yaptı. Engin Fırat 2002 yılında Fenerbahçe'de, 2005 yılında Sivasspor'da, 2007 yılında K. Erciyesspor'da antrenör görevlerinde bulundu.

Engin Fırat, 2013-2014 sezonunda İran Ligi takımlarından Saipa’da görev yaptı. Saipa’nın başında 30 maça çıkan Engin Fırat, maç başına 1.17 puan ortalaması tutturdu.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor’un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.

Engin Fırat son olarak Moldova milli takımının teknik direktörlük görevine getirildi.