Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, yarın Gaziantep’te başlayacak.

Şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna’dan 39 sporcu, 35, 65 ve 100 kilometrelik parkurlarda pedal çevirecek.

Şampiyona, 3 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen tanıtım törendeki konuşmasında, organizasyonun 1924 yılından itibaren düzenlendiğini belirterek, 95 yıldır bisikletin işitme engelliler dünyasının en önemli ve katılımı en yüksek sporlarından birisi olduğunu ifade etti.

Gaziantep’in, Anadolu tarihine geçmişten bu yana ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu anlatan Kıhtır, davet edilen sporcuların kentten çok önemli anılarla ayrılacağına inandıklarını vurguladı.

Kıhtır, organizasyonun fair-play ruhuyla tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gustava Dearojo Perazzolo, Türkiye’ye 7 kez geldiğini ve Gaziantep’le ilgili çok fazla bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Şampiyonanın son anda Gaziantep’te yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Perazzolo, “Gaziantep’e alınan şampiyonanın başarılı geçeceğini düşünüyorum. Organizasyon çok iyi. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kamu hizmetlerinde ve sosyal hayatta var olması gibi bir takım hedeflerinin olduğunu belirtti.

Bu hedef doğrultusunda önemli çalışmaların yapıldığını ve şampiyonanın farkındalık oluşturmak adına önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Gül, “Bisiklet yollarının çeşitlendirilmesi, spor alanlarının artırılması, engellilerin sosyal hayata entegre edilmesi için yapılan çalışmaları düşündüğümüzde, bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyon mevcut çalışmaları taçlandırdı diyebiliriz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası ile 29 Cumhuriyet Bayramı’nı bir arada kutlayarak çifte bayram yapacaklarını kaydetti.

Herkesin hayat bulduğu, yapmak istediği her şeyi yaptığı bir Gaziantep için yola çıktıklarını dile getiren Şahin, “Engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırmak için yola çıktık. Bugün, bu yönde yaptığımız çalışmalarla nasıl hızla hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Dünyanın en önemli etkinliği Gaziantep’te yapılıyorsa, bu hedefe hızla ilerliyoruz demektir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te bisiklet kullanımını artırmak istediklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

“Bu anlamda yeni açılan bir yolda değil, şehrin merkezinde 54 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bu çok zor bir iştir. İmar ve ulaşım master planına alıp, uyguladık. Ben daha fazla bisiklet yolunun kullanılmasını arzu ediyorum fakat hala çok ciddi alışkanlık sorunumuz var. Şehrin en önemli sorunu hareketsizlik. Yürümüyoruz, bisiklete binmiyoruz, spor yapmıyoruz.”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise 14’üncüsü düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası’nın Gaziantep'te organize edilmesinin kendileri için onur verici olduğunu dile getirdi.