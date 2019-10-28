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Süper Lig

Derbi zaferi sonrasında Beşiktaş soyunma odası…

Galatasaray'ı derbide Umut Nayir'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın galibiyet sonrasında soyunma odasında, takıma yaptığı konuşma siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşıldı.

28 Ekim 2019 10:03

Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı.

Görüntülerde; zafer konuşması yapan ve takıma seslenen Avcı’nın, “Bu aile mücadele ederse, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık” sözlerinin ardından büyük bir sevinç yaşandığı görülüyor.

Son güncelleme 10:03 | 28 Ekim 2019
abdullah avcı beşiktaş süper lig
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