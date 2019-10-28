Derbi zaferi sonrasında Beşiktaş soyunma odası…

Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı.

Görüntülerde; zafer konuşması yapan ve takıma seslenen Avcı’nın, “Bu aile mücadele ederse, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık” sözlerinin ardından büyük bir sevinç yaşandığı görülüyor.