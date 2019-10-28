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İtalya Serie A

Cristiano Ronaldo: ‘Attığım 701 gol arasında en iyisi…’

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinin en güzel golünü seçti. Portekizli, "701 golüm içerisinde en iyisini sorarsanız, Juventus'a attığım gol diyebilirim" dedi.

28 Ekim 2019 21:04

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kariyerinde attığı 701 gol içerisinde favori olanının Juventus’a karşı Real Madrid formasıyla attığı gol olduğunu söyledi. Ekim ayı başında milli takım formasıyla Ukrayna’ya karşı 700 gol barajını geçmeyi başaran Portekizli süper yıldız , 17 yıllık süreçte 973. maçında 7. dalyasını yaptı.

Kariyerinin en golcü dönemini Real Madrid’de geçiren Cristiano Ronaldo, “700 gole ulaşmak çok büyük başarı. Çok az oyuncu böyle bir noktaya ulaşabiliyor. Bu nedenle gururluyum. 701 golüm içerisinde en iyisini sorarsanız, Juventus’a attığım gol diyebilirim. Çünkü, o golü uzun yıllar boyunca atmayı denedim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 21:06 | 28 Ekim 2019
cristiano ronaldo İtalya Serie A juventus Real Madrid
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