California’daki korkunç yangın LeBron James’i de etkiledi!

California'da günlerdir devam eden orman yangınları bölgede korku ve panik yaratırken NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James de faciadan etkilenenler arasında yer aldı. 200 bin kişinin tahliye olmasına sebep olan dev yangında James ailesi de Brentwood mahallesinde yaşadıkları malikaneyi terk etmek durumunda kaldığını kişisel Twitter hesabından açıkladı.

Saatte yaklaşık 170 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle bir türlü kontrol altına alınamayan ‘Kincade Yangını’nın yayılması nedeniyle California Valisi Gavin Newsom, eyalette OHAL ilan edildiğini açıkladı. James konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından “Bu Los Angeles’taki yangının şakası yok! Acilen evi terk etmek zorunda kaldık ve ailemle etrafta arabayla dolaşıp kalacak yer arıyoruz. Şimdiye kadar şansımız yaver gitmedi” dedi. Ardından “Sonunda sığınacak bir yer bulduk. Çılgın geceydi be abi!” ifadelerini içeren bir paylaşımda daha bulundu. Yangından etkilenenlere dualarını ilettiğini söyleyen yıldız basketbolcu yangın söndürme ekiplerine de başarı dileklerini iletti.

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Alevlerin bugün yavaşlaması beklenirken Amerikan Ulusal Meteoroloji Ajansı (NWS) sert rüzgarın bu hafta geri döneceğini açıkladı. Yetkililer şiddetli rüzgarların yangını körükleyebileceğini duyurdu. 220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle 180 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklanırken 2 milyondan fazla kişinin de elektriksiz kaldığı belirtildi. Yangının 94 binayı yok ettiği ve 17 binada da hasara sebep olduğu aktarıldı.

Jae Crowder`dan son saniye üçlüğü! NBA`de Memphis Grizzlies, uzatmaya giden maçta Brooklyn Nets`i, Crowder`ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 134-133 yendi. İlgili Haberi Oku