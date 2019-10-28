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Beşiktaş’tan Galatasaray’a Falcao göndermesi
Süper Lig

Beşiktaş’tan Galatasaray’a Falcao göndermesi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah beyazlı ekip sosyal medyadan rakibine göndermede bulundu.

28 Ekim 2019 07:49

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı ekibe Radamel Falcao göndermesi yapıldı.

Beşiktaş, maçın ardından Galatasaray’ı yendikleri maçların fotoğraflarını paylaştı ve bunun üzerine Vodafone Park Twitter hesabından, “Admin Umut Nayir sandım” şekilde bir cevap verildi.

Galatasaray’da Falcao’nun transferinin ardından Kolombiyalı oyuncu Galatasaray Twitter hesabına, “Admin Radamel Falcao sandım” şeklinde bir mesaj göndermiş ve uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.

Son güncelleme 07:49 | 28 Ekim 2019
beşiktaş galatasaray radamel falcao sosyal medya
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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