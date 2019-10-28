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Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları başladı
Süper Lig

Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları başladı

Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, 29 Ekim'de izin yapıp Çarşamba çalışmalara devam edecek.

28 Ekim 2019 15:17

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ’ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz katılmazken, Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Isınma ile istasyon koşularının ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından şut idmanıyla günü noktaladı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip, 30 Ekim Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.

Son güncelleme 15:17 | 28 Ekim 2019
beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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