Başkana hediye

Beşiktaş sahasında oynamanın avantajını kullanarak sahadan galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyette Abdullah Hoca'nın büyük bir etkisi vardı. Galatasaray'ı çok iyi analiz etti ve diziliş olarak 4-5-1 sistemiyle sahaya çıktı. Neler yaptığına bakacak olursak:

1 Takımındaki en yaratıcı iki oyuncu Ljajic ve Güven'i yedek bekletti. Mücadeleci kadro rakibi yorarak 70 dakika devam ettikten sonra Avcı, bu iki oyuncuyu oyuna sokarak yorulmuş ve hırpalanmış olan G.Saray'a karşı girmiş oldukları pozisyonları sonuçlandırarak takımı galibiyete taşıdı.

2 Beşiktaş defans ve orta saha olarak çok başarılıydı. Birçok akını Atiba, Eleny ve Caner'le kesip defans bloğuna fazla iş düşürmeden Galatasaray'a net bir pozisyon vermedi. Gökhan, Vida, Rebocho alan ve adam markajında çok başarılı olurken Roco da Vida'nın kademelerine doğru hamleler yaparak rakibin akınlarını tehlikeli olmadan engelledi.

3 Beşiktaş taktik ve oyun disiplininde mükemmeldi. Oyunu 35 metre mesafede oynadılar. Bloklar arasında asla kopma olmadı. Galatasaray'ın bütün pas bağlantılarını keserek Galatasaray'ın etkili akınlar yapmasını engelledi.

4 Santrfor Umut'a baktığım zaman golü atmadan önce yanımdakilere bu çocuğun santrfor olarak en iyi özelliğinin kanatlardan yapılan ortalarda ön direğe yapmış olduğu koşular olduğunu söyledim. Bunları söylerken Umut çok doğru bir ön direk koşusuyla takımını galibiyete taşıdı.

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