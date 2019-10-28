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Anadolu Efes’in konuğu Kızılyıldız
Euroleague

Anadolu Efes’in konuğu Kızılyıldız

Euroleague'de son 3 maçını kazanan Anadolu Efes, beşinci hafta maçında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile karşılaşacak.

28 Ekim 2019 11:24

Anadolu Efes, Euroleague’in 5. hafta maçında yarın Sırbistan’ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona’ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 3 karşılaşmasında Alba Berlin, Valencia ve Real Madrid’i mağlup ederek çıkışa geçti.

Kızılyıldız mts ise geride kalan 4 maçında tek galibiyetini Fenerbahçe Beko karşısında aldı. Sırbistan ekibi diğer maçlarında Panathinaikos, Maccabi FOX ve Barcelona’ya yenildi.

AVRUPA’DA 663. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 663. sınavını Kızılyıldız mts karşısında verecek.

Geride kalan 662 maçta lacivert-beyazlılar, 367 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu Euroleague’de ise 414 maçta 210 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Kızılyıldız mts ile oynadığı 10 karşılaşmanın 6’sını kazanırken, 4’ünde mağlup oldu.

Son güncelleme 11:24 | 28 Ekim 2019
anadolu efes euroleague Kızılyıldız MTS
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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