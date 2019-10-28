Alexander Lacazette’ten olay yaratan Instagram beğenisi

İngiliz devi Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Alexander Lacazette, kırmızı beyazlıların 2-0 öne geçtiği ancak skoru koruyamadıkları için 2-2 biten Crystal Palace maçı sonrası, sosyal medya üzerinden gündem yaratacak bir beğenide bulundu. Bir Arsenal taraftarı, maç sonrası yaptığı paylaşım ile teknik direktör Unai Emery ve Arsenal takım kaptanı Granit Xhaka’yı eleştirdi.

Fransız golcü ise bu paylaşımı beğenerek, İngiltere’de adeta gündeme bomba gibi düştü. Bu sezon Mesut Özil ile de sıkıntı yaşayan Unai Emery’nin, Arsenal’deki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Arsenal evinde 2-0`ı koruyamadı, geceye Granit Xhaka`nın taraftara tepkisi damga vurdu! Arsenal`ın inişli çıkışlı grafiği sürüyor. Lige iyi bir giriş yapan Londra ekibi, geçen hafta deplasmanda yenilmesinin ardından bu hafta da konuğu Crystal Palace karşısında 2-0`lık üstünlüğünü koruyamadı. 2-2 biten maça damga vuran olay ise Granit Xhaka`nın oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren taraftarlara karşılık vermesi oldu. İlgili Haberi Oku

Alexander Lacazette, bu sezon Arsenal formasıyla yalnızca 6 maça çıkabildi ve 2 gol kaydetti..

İşte o paylaşım:

“Üzgünüm. Buraya kadar. Crystal Palace karşısında 2-0 öne geçip, maçı berabere tamamlayamazsınız. Emery, bugüne kadar seni hep savundum. Ama artık yeter. Xhaka kendisini becerebilir. Onu bir daha Arsenal formasıyla görmek istemiyorum”

sd

Emery`den Mesut Özil eleştirilerine yanıt Arsenal`in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut`un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. dedi. İlgili Haberi Oku