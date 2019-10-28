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15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Milli Takımlar

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 5 ve 7 Kasım'da Rusya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

28 Ekim 2019 16:20

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Övünç Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Mevlüt Emir Gürlek (Antalyaspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Arda Kılıç (Giresunspor), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir), Efe Can Araç (Rapid Wien), Durmuşali Ateş (Trabzonspor)

Orta saha: Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Emirhan Kayar (Galatasaray), Aslan Atay, Muhammet İmre (Fenerbahçe), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Muhammed Semih Kocatürk (İttifak Holding Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Efekan Çalıklıoğlu (Holstein Kiel), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Son güncelleme 16:20 | 28 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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