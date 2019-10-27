Umut Nayir: ‘Şimdi ekstra mutluyum!’

Süper Lig’in dokuzuncu haftasında derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken 3 puanı getiren golü atan Umut Nayir, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Umut, “İlk derbim. Daha önceki 2 golümde galibiyet sevincini yaşayamamıştım, şimdi galibiyet golünü attığım için ekstra mutluyum” dedi.

Umut Nayir, “Beşiktaş’ın en zor günlerinde bile bir coşku olmuştur. İlk önceliğimiz, bu coşkuyu yansıtmaktı. Derbi galibiyeti büyük camialar için önemlidir. Bu zor durumda bu kadar destek varken, bunun karşılığını sahada coşkuyu yansıtarak vermek istedik. Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluğu vermeyecek, önümüzdeki maçlarda da bu coşkuyu yansıtmamız gerekiyor” diye konuştu. Caner Erkin Antalya deplasmanında yok Beşiktaş`ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan`a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku